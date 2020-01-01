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На Миколаївщині опікуни тримали літнього чоловіка на ланцюгу у дворі

На Миколаївщині опікуни тримали літнього чоловіка на ланцюгу у дворі
До Єланецького відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад про те, що у соціальній мережі вона переглянула відеоролик, на кадрах якого побачила чоловіка з ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі, - інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловіка звільнили, поліцейські встановлюють всі обставини події. Триває слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: опікуни, ланцюг, пенсіонер
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