Двоє іноземців проходять практику на волинській фермі. ВІДЕО

Танушрі Селвакумар та Ананду Удаян проходять практику на фермері у селі Радовичі Турійському районі.



На Волині студенти Львівського університету ветеринарної медицини вже місяць.



Індієць Ананду Удаян - навчається на другому курсі, за спеціальністю ветеринарія. Танушрі Селвакумар – громадянка Сполучених Штатів. В Україні їй подобається. "Тут навчання удвічі дешевше, ніж в Індії", - розповідає дівчина.



Одногрупник Танушрі - Ананду розповів: через карантин не зміг поїхати на літні канікули додому. Тому пішов на ферму практикувати.



Зі студентами працює Пьотр Манька з Польщі. Він другий рік консультує підприємство у питаннях молочного скотарства. Каже, що студенти дуже старанні.



Попрактикуватися на Волині іноземців запросив - Роман Гончак, заступник директора фермерського господарства. Він також працює викладачем у Львівському університеті ветеринарної медицини і біотехнологій.



"Це мої студенти, які виявили бажання навчатися практичним речам. Близько місяця живуть у нас в готелі і займаються на фермерському господарстві щоденно з коровами", - розповідає Роман Гончарук.



Іноземці вивчають процес виробництва молока та здоров'я худоби. "Ми навчилися осеменяти корів, навчилися проводити ультразвукову діагностику, проблеми тільності", - каже Танушрі Селвакумар.



Практика Ананду і Тану триватиме до осені. Кажуть: диплом, який отримають, дозволить їм працевлаштуватися не лише в Україні.





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