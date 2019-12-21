Двоє іноземців проходять практику на волинській фермі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
Іноземці зі сполучених Штатів Америки та Індії - Танушрі Селвакумар та Ананду Удаян проходять практику на фермері у селі Радовичі Турійському районі.
На Волині студенти Львівського університету ветеринарної медицини вже місяць. Суспільному розповіли і показали, що вивчають та практикують на фермі.
Індієць Ананду Удаян - навчається на другому курсі, за спеціальністю ветеринарія. Танушрі Селвакумар – громадянка Сполучених Штатів. В Україні їй подобається. "Тут навчання удвічі дешевше, ніж в Індії", - розповідає дівчина.
Одногрупник Танушрі - Ананду розповів: через карантин не зміг поїхати на літні канікули додому. Тому пішов на ферму практикувати.
Зі студентами працює Пьотр Манька з Польщі. Він другий рік консультує підприємство у питаннях молочного скотарства. Каже, що студенти дуже старанні.
Попрактикуватися на Волині іноземців запросив - Роман Гончак, заступник директора фермерського господарства. Він також працює викладачем у Львівському університеті ветеринарної медицини і біотехнологій.
"Це мої студенти, які виявили бажання навчатися практичним речам. Близько місяця живуть у нас в готелі і займаються на фермерському господарстві щоденно з коровами", - розповідає Роман Гончарук.
Іноземці вивчають процес виробництва молока та здоров'я худоби. "Ми навчилися осеменяти корів, навчилися проводити ультразвукову діагностику, проблеми тільності", - каже Танушрі Селвакумар.
Практика Ананду і Тану триватиме до осені. Кажуть: диплом, який отримають, дозволить їм працевлаштуватися не лише в Україні.
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На Волині студенти Львівського університету ветеринарної медицини вже місяць. Суспільному розповіли і показали, що вивчають та практикують на фермі.
Індієць Ананду Удаян - навчається на другому курсі, за спеціальністю ветеринарія. Танушрі Селвакумар – громадянка Сполучених Штатів. В Україні їй подобається. "Тут навчання удвічі дешевше, ніж в Індії", - розповідає дівчина.
Одногрупник Танушрі - Ананду розповів: через карантин не зміг поїхати на літні канікули додому. Тому пішов на ферму практикувати.
Зі студентами працює Пьотр Манька з Польщі. Він другий рік консультує підприємство у питаннях молочного скотарства. Каже, що студенти дуже старанні.
Попрактикуватися на Волині іноземців запросив - Роман Гончак, заступник директора фермерського господарства. Він також працює викладачем у Львівському університеті ветеринарної медицини і біотехнологій.
"Це мої студенти, які виявили бажання навчатися практичним речам. Близько місяця живуть у нас в готелі і займаються на фермерському господарстві щоденно з коровами", - розповідає Роман Гончарук.
Іноземці вивчають процес виробництва молока та здоров'я худоби. "Ми навчилися осеменяти корів, навчилися проводити ультразвукову діагностику, проблеми тільності", - каже Танушрі Селвакумар.
Практика Ананду і Тану триватиме до осені. Кажуть: диплом, який отримають, дозволить їм працевлаштуватися не лише в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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