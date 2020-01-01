Під забороною – громадський транспорт, ТРЦ, кафе: Луцьк увійшов у червону карантинну зону





Таке рішення прийняли під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє МОЗ України.



Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації.



У Луцьку, де встановили "червоний" рівень небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, забороняються:



— робота громадського транспорту;



— відвідування закладів освіти;



— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.



— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;



— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;



— планові госпіталізації в лікарнях;



— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;



— прийом нових змін в дитячі табори;



— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.



Детальніше про обмеження, які діятимуть у кожній зоні, можна переглянути



Це рішення почне працювати з 3 серпня.



На сторінці у Facebook радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.



Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.



Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п'ятницях та оновлювати дані, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.



Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”.



З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони» – де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.



З інтерактивною картою, на якій представлено епідемічні показники на рівні районів та міст обласного значення, можна ознайомитися за цим посиланням.

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