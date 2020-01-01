Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 серпня
Сьогодні, 20:17
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.
У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.
У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.
У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двоє іноземців проходять практику на волинській фермі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 серпня
Сьогодні, 20:17
Під забороною – громадський транспорт, ТРЦ, кафе: Луцьк увійшов у червону карантинну зону
Сьогодні, 20:06
У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 19:45