Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 серпня





У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.



У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ

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