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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 серпня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.

У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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