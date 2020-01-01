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У будинку знайшли тіло чоловіка: лучанину, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід

У будинку знайшли тіло чоловіка: лучанину, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід
У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід 21-річному лучанину, якого підозрюють у вбивстві чоловіка в с. Поліське Старовижівського району.

Судове засідання під головуванням слідчого судді Андрія Сівчука відбулось у п'ятницю, 31 липня.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, що 29 липня до поліції звернувся чоловік, який знайшов тіло свого брата в закинутій будівлі. На його шиї була різана рана довжиною в кілька сантиметрів, а на підлозі поруч – плями речовини бурого кольору.

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Теги: суд, вбивство, запобіжний захід, Поліське
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