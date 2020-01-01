У будинку знайшли тіло чоловіка: лучанину, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід





Судове засідання під головуванням слідчого судді Андрія Сівчука відбулось у п'ятницю, 31 липня.



Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.



Нагадаємо, що 29 липня

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