Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку
Сьогодні, 21:53
З третього серпня "Укрзалізниця" тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.
"Це пов’язано із посиленням карантинних заходів у вказаних містах", - пояснюють на сторінці компанії у facebook.
Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.
Зупинку по вказаних станціях відновлять після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.
Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя запропонують повернення повної вартості квитків.
Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Вітдак, Луцьк опинився у червоній зоні.
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"Це пов’язано із посиленням карантинних заходів у вказаних містах", - пояснюють на сторінці компанії у facebook.
Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.
Зупинку по вказаних станціях відновлять після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.
Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя запропонують повернення повної вартості квитків.
Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Вітдак, Луцьк опинився у червоній зоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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