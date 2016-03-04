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Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку

Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку
З третього серпня "Укрзалізниця" тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

"Це пов’язано із посиленням карантинних заходів у вказаних містах", - пояснюють на сторінці компанії у facebook.

Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку

Зупинку по вказаних станціях відновлять після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя запропонують повернення повної вартості квитків.

Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Вітдак, Луцьк опинився у червоній зоні.


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Теги: Укрзалізниця, поїзд, карантин, червона зона, зупинка
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