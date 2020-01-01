ЗМІ знайшли поховання російських військових, які брали участь в активних боях на Донбасі





Служба



Так, могилу офіцера Сил спеціальних операцій РФ, капітана С.Б. Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила у 2016 році в підмосковному Сонцегорському, де знаходиться база ССО «Сенеж».





За життя він був нагороджений медалями «За приєднання Криму» і «За відвагу», посмертно став кавалером ордену «Мужність». Де загинув офіцер, досі невідомо, проте є дата смерті: 14 червня 2014 року. Саме в той час на сході України шли активні бої за Маріуполь.



Сергій Федчиков і Вадим Василевський були вбиті у липні та серпні того ж року – імовірно, у боях за луганський аеропорт. На сході України колишні військові були у складі тоді сформованої приватної компанії «Вагнер», яку пов’язують з відомим петербурзьким бізнесменом і другом Путіна Євгенієм Пригожином.





Нещодавно недалеко від цієї алеї з’явився пам’ятник «Зарайцям, які загинули у локальних військових конфліктах». І на алеї героїв, і на пам’ятнику згаданий Герой Росії, старший лейтенант Євгеній Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року.





Саме за Трундаєва хотіли помститися ФСБ Росії українському розвіднику Григорію Сіваченку. За інформацією СБУ, російські спецслужби для цього навіть завербували колишнього бійця Нацгвардії Юрія Донцова. Чоловіка одразу затримали і вийшли на «кремлівський» слід.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти російської служби BBC знайшли могили російських військових, які воювали на Донбасі, усупереч офіційним заявам Кремля, що регулярна армія РФ у конфлікті на Сході України участі не бере.Служба BBC опублікувала матеріал у п'ятницю, 31 липня, пише УНІАН Так, могилу офіцера Сил спеціальних операцій РФ, капітана С.Б. Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила у 2016 році в підмосковному Сонцегорському, де знаходиться база ССО «Сенеж».За життя він був нагороджений медалями «За приєднання Криму» і «За відвагу», посмертно став кавалером ордену «Мужність». Де загинув офіцер, досі невідомо, проте є дата смерті: 14 червня 2014 року. Саме в той час на сході України шли активні бої за Маріуполь.Сергій Федчиков і Вадим Василевський були вбиті у липні та серпні того ж року – імовірно, у боях за луганський аеропорт. На сході України колишні військові були у складі тоді сформованої приватної компанії «Вагнер», яку пов’язують з відомим петербурзьким бізнесменом і другом ПутінаНещодавно недалеко від цієї алеї з’явився пам’ятник «Зарайцям, які загинули у локальних військових конфліктах». І на алеї героїв, і на пам’ятнику згаданий Герой Росії, старший лейтенант Євгеній Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року.Саме за Трундаєва хотіли помститися ФСБ Росії українському розвіднику. За інформацією СБУ, російські спецслужби для цього навіть завербували колишнього бійця Нацгвардії. Чоловіка одразу затримали і вийшли на «кремлівський» слід.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію