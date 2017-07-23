В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО





Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці



Зокрема зазначають, що монету вводять в обіг з 3 серпня.



На аверсі монети розмістять: малий державний герб України (ліворуч), напис «Україна» (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 гривень (унизу).



На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зобразять бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та вгорі написи: «Повітряні/Сили» (на матовому тлі), «Збройних/Сил/України» (на тлі абрису літака).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк введе в обіг пам'ятну монету «Повітряні сили Збройних сил України».Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці Міністерства оборони України Зокрема зазначають, що монету вводять в обіг з 3 серпня.На аверсі монети розмістять: малий державний герб України (ліворуч), напис «Україна» (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 гривень (унизу).На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зобразять бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та вгорі написи: «Повітряні/Сили» (на матовому тлі), «Збройних/Сил/України» (на тлі абрису літака).

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