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В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Національний банк введе в обіг пам'ятну монету «Повітряні сили Збройних сил України».

Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці Міністерства оборони України.

Зокрема зазначають, що монету вводять в обіг з 3 серпня.

На аверсі монети розмістять: малий державний герб України (ліворуч), напис «Україна» (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 гривень (унизу).

На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зобразять бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та вгорі написи: «Повітряні/Сили» (на матовому тлі), «Збройних/Сил/України» (на тлі абрису літака).

В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

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Теги: ЗСУ, Повітряні сили, пам'ятна монета
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