В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 07:48
Національний банк введе в обіг пам'ятну монету «Повітряні сили Збройних сил України».
Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці Міністерства оборони України.
Зокрема зазначають, що монету вводять в обіг з 3 серпня.
На аверсі монети розмістять: малий державний герб України (ліворуч), напис «Україна» (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 гривень (унизу).
На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зобразять бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та вгорі написи: «Повітряні/Сили» (на матовому тлі), «Збройних/Сил/України» (на тлі абрису літака).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці Міністерства оборони України.
Зокрема зазначають, що монету вводять в обіг з 3 серпня.
На аверсі монети розмістять: малий державний герб України (ліворуч), напис «Україна» (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 гривень (унизу).
На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зобразять бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та вгорі написи: «Повітряні/Сили» (на матовому тлі), «Збройних/Сил/України» (на тлі абрису літака).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 07:48
На Волині депутати не захотіли перейменувати місто
Сьогодні, 06:29
Музей Майдану проведе у серпні безкоштовні пішохідні екскурсії
Сьогодні, 05:16
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Сьогодні, 04:16