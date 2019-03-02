вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині депутати не захотіли перейменувати місто

На Волині депутати не захотіли перейменувати місто
Під час пленарного засідання 31 липня депутати міської міської ради розглянули пропозиції щодо перейменування міста Володимир-Волинський.

Про це йдеться на сайті міськради.

Депутати не проголосували за проєкти про перейменування міста. Один із них подав начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Роман Віслобоков.

Автор проєкту акцентував на тому, що наразі час історики не віднайшли жодного юридичного документу, за яким місто Володимир-Волинський отримало до своєї назви приставку “Волинський”.

Були проведені дослідження у Центральному державному історичному архіві міста Київ, у державному архіві Волинської області, де зберігаються документи Володимирського міського магістрату Володимирського городничого правління м. Володимира за 1794-1806 рр, однак на цей час не знайшли жодного документу, в якому говорилося б про перейменування чи зміну назви міста “Володимира”.

Автор проєкту вважає, що сьогодні немає потреби вказувати в назві міста те, що воно є у складі Волинської області, адже на території України немає інших міст, які носять назву Володимир.

Депутати також розглянули проєкт рішення міської ради “Про повернення місту первинної історичної назви Ладомир” Ярослава Жука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, депутати, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 07:48
На Волині депутати не захотіли перейменувати місто
Сьогодні, 06:29
Музей Майдану проведе у серпні безкоштовні пішохідні екскурсії
Сьогодні, 05:16
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Сьогодні, 04:16
У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19
Сьогодні, 03:25
Схожі новини
Місту Володимир-Волинський хочуть повернути історичну назву Місту Володимир-Волинський хочуть повернути історичну назву
15 червень, 16:28
Депутати vs школярі: у Володимирі визначали, хто розумніший. ФОТО Депутати vs школярі: у Володимирі визначали, хто розумніший. ФОТО
02 березень, 2019, 23:36
Володимир-Волинський можуть перейменувати Володимир-Волинський можуть перейменувати
14 червень, 2018, 16:04
Депутати заявили про підробку документів у Володимирі Депутати заявили про підробку документів у Володимирі
28 квітень, 2017, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні випустять пам'ятну монету до Дня Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 07:48
 0
На Волині депутати не захотіли перейменувати місто
Сьогодні, 06:29
 0
Музей Майдану проведе у серпні безкоштовні пішохідні екскурсії
Сьогодні, 05:16
 0
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Сьогодні, 04:16
 0
У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19
Сьогодні, 03:25
 0
Медіа
відео
1/8