На Волині депутати не захотіли перейменувати місто





Про це йдеться на



Депутати не проголосували за проєкти про перейменування міста. Один із них подав начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Роман Віслобоков.



Автор проєкту акцентував на тому, що наразі час історики не віднайшли жодного юридичного документу, за яким місто Володимир-Волинський отримало до своєї назви приставку “Волинський”.



Були проведені дослідження у Центральному державному історичному архіві міста Київ, у державному архіві Волинської області, де зберігаються документи Володимирського міського магістрату Володимирського городничого правління м. Володимира за 1794-1806 рр, однак на цей час не знайшли жодного документу, в якому говорилося б про перейменування чи зміну назви міста “Володимира”.



Автор проєкту вважає, що сьогодні немає потреби вказувати в назві міста те, що воно є у складі Волинської області, адже на території України немає інших міст, які носять назву Володимир.



Депутати також розглянули проєкт рішення міської ради “Про повернення місту первинної історичної назви Ладомир” Ярослава Жука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час пленарного засідання 31 липня депутати міської міської ради розглянули пропозиції щодо перейменування міста Володимир-Волинський.Про це йдеться на сайті міськради Депутати не проголосували за проєкти про перейменування міста. Один із них подав начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської радиАвтор проєкту акцентував на тому, що наразі час історики не віднайшли жодного юридичного документу, за яким місто Володимир-Волинський отримало до своєї назви приставку “Волинський”.Були проведені дослідження у Центральному державному історичному архіві міста Київ, у державному архіві Волинської області, де зберігаються документи Володимирського міського магістрату Володимирського городничого правління м. Володимира за 1794-1806 рр, однак на цей час не знайшли жодного документу, в якому говорилося б про перейменування чи зміну назви міста “Володимира”.Автор проєкту вважає, що сьогодні немає потреби вказувати в назві міста те, що воно є у складі Волинської області, адже на території України немає інших міст, які носять назву Володимир.Депутати також розглянули проєкт рішення міської ради “Про повернення місту первинної історичної назви Ладомир”

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