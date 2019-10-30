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Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп

Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
24-річний ковельчанин близько четвертої години ранку в Ковелі на вулиці Шевченка не впорався з керуванням автомобіля «Volkswagen Passat» та скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок ДТП машина зазнала пошкоджень, пише Ковель медіа.

Патрульна поліція, яка прибула на місце аварії, склала на водія протокол за порушення Правил дорожнього руху, яке передбачене ст. 124 КУпАП.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що підвозив батька на роботу, коли раптом на дорогу вибігла собака, об’їжджаючи яку, він і не впорався з керуванням, хоча швидкість руху авто, за його словами, була незначною.

Ковельський міськрайонний суд на водія наклав адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 гривень. Також йому доведеться сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 грн 40 коп.

Зображення ілюстративне

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Теги: Ковель, собака. дорога, аварія, суд
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