У місті на Волині виявили надгробок зі старовинними написами. ФОТО





"Працівники знайшли його орієнтовно на глибині до двох метрів в масиві будівельного сміття", – повідомляє директор міського історичного музею Володимир Стемковський у фейсбуці. Повідомляє



“Не перестає дивувати археологічними знахідками центральна частина Володимира. Нещодавно по вулиці Івана Франка під час аварійних робіт біля фундаментів п’ятиповерхівки, робітники виявили надгробок зі старовинними написами, вірогідно єврейськими.



Як зазначають наукові співробітники музею, згідно планів міста за 1807-й рік у Володимирі знаходився великий єврейський цвинтар, який складався на ті часи з двох частин – нової та старої. Але яким чином камінь, якщо він дійсно з єврейської могили, а не приміром з вірменської, виявився на віддалі майже триста – чотириста метрів від цього знищеного кладовища – нам невідомо.





Надгробок розколотий на декілька частин. На одній із частин витесано ступінчатий фриз, на лицьовій – невідомим нам каменотесом вирізали декілька рядків літер та символів. Поховальну плиту виготовили з пісковику. Стосовно написів та кого вони увіковічили, сподіваємося, що своє слово скажуть фахівці”, – йдеться в дописі.



Директор музею пише, однією із версій, чому надгробок виявився за 300-400 метрів від знищеного кладовища, є те, що вірогідно надгробний камінь планували скинути в котлован майбутньої будівлі ще у шістдесяті роки двадцятого століття, коли зводили цей будинок.





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