вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО
На Рівненщині в ході обшуків вилучили 14 кілограмів бурштину-сирцю та 5 одиниць обладнання для його обробки.

31 липня на підставі ухвал слідчого судді правоохоронці провели 9 обшуків за адресами проживання фігурантів справи на території Сарненського району та міста Рівне, а також в одному з готелів міста Сарни. Про це інформують в пресслужбі прокуратури Рівненщини.

В результаті слідчих дій виявили та вилучили понад 14 кілограмів бурштину сирцю та 5 одиниць обладнання для його обробки. Орієнтовна вартість вилученого – понад 500 тисяч гривень. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бурштин, Рівненщина, обшук, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 01:26
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
Сьогодні, 00:35
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗМІ знайшли поховання російських військових, які брали участь в активних боях на Донбасі
31 липень, 23:38
У місті на Волині відновлюють роботу трьох дитсадків
31 липень, 22:51
Схожі новини
Правоохоронці вилучили 600 кілограмів бурштину Правоохоронці вилучили 600 кілограмів бурштину
21 вересень, 2019, 04:20
На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину
18 липень, 16:13
На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО На Рівненщині під час обшуку вилучили понад 140 кілограмів бурштину. ФОТО
26 червень, 11:56
У рівненського підприємця під час обшуку знайшли гранатомет, бурштин та крадений Range Rover. ФОТО У рівненського підприємця під час обшуку знайшли гранатомет, бурштин та крадений Range Rover. ФОТО
19 червень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 01:26
 0
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
Сьогодні, 00:35
 0
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗМІ знайшли поховання російських військових, які брали участь в активних боях на Донбасі
31 липень, 23:38
 0
У місті на Волині відновлюють роботу трьох дитсадків
31 липень, 22:51
 0
Медіа
відео
1/8