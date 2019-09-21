На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО





31 липня на підставі ухвал слідчого судді правоохоронці провели 9 обшуків за адресами проживання фігурантів справи на території Сарненського району та міста Рівне, а також в одному з готелів міста Сарни. Про це інформують в



В результаті слідчих дій виявили та вилучили понад 14 кілограмів бурштину сирцю та 5 одиниць обладнання для його обробки. Орієнтовна вартість вилученого – понад 500 тисяч гривень. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині в ході обшуків вилучили 14 кілограмів бурштину-сирцю та 5 одиниць обладнання для його обробки.31 липня на підставі ухвал слідчого судді правоохоронці провели 9 обшуків за адресами проживання фігурантів справи на території Сарненського району та міста Рівне, а також в одному з готелів міста Сарни. Про це інформують в пресслужбі прокуратури Рівненщини В результаті слідчих дій виявили та вилучили понад 14 кілограмів бурштину сирцю та 5 одиниць обладнання для його обробки. Орієнтовна вартість вилученого – понад 500 тисяч гривень. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.

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