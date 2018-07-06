У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО
Сьогодні, 02:48
У селі Бортяхівка Рожищенського району небайдужі врятували лелеку.
Про це на своїй сторінці повідомила користувачка фейсбука Галина Мартинюк, пише Район.Рожище.
Пташка заплуталась в мотузці та кілька днів не могла звільнитися самотужки.
За словами жінки, завдяки небайдужості односельців з Бортяхівки та сільському голові Володимиру Уринюку лелеку врятували.
На місце прибули чергова бригада рятувальників із села Переспа та бригада працівників "Волиньобленерго".
Наразі із лелекою усе добре, птах перебуває у надійних руках.
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Про це на своїй сторінці повідомила користувачка фейсбука Галина Мартинюк, пише Район.Рожище.
Пташка заплуталась в мотузці та кілька днів не могла звільнитися самотужки.
За словами жінки, завдяки небайдужості односельців з Бортяхівки та сільському голові Володимиру Уринюку лелеку врятували.
На місце прибули чергова бригада рятувальників із села Переспа та бригада працівників "Волиньобленерго".
Наразі із лелекою усе добре, птах перебуває у надійних руках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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