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У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО

У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО
У селі Бортяхівка Рожищенського району небайдужі врятували лелеку.

Про це на своїй сторінці повідомила користувачка фейсбука Галина Мартинюк, пише Район.Рожище.

Пташка заплуталась в мотузці та кілька днів не могла звільнитися самотужки.

За словами жінки, завдяки небайдужості односельців з Бортяхівки та сільському голові Володимиру Уринюку лелеку врятували.

На місце прибули чергова бригада рятувальників із села Переспа та бригада працівників "Волиньобленерго".

Наразі із лелекою усе добре, птах перебуває у надійних руках.

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Теги: лелека, Бортяхівка, порятунок
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