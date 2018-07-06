У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО





Про це на своїй сторінці повідомила користувачка фейсбука Галина Мартинюк, пише



Пташка заплуталась в мотузці та кілька днів не могла звільнитися самотужки.



За словами жінки, завдяки небайдужості односельців з Бортяхівки та сільському голові Володимиру Уринюку лелеку врятували.



На місце прибули чергова бригада рятувальників із села Переспа та бригада працівників "Волиньобленерго".



Наразі із лелекою усе добре, птах перебуває у надійних руках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бортяхівка Рожищенського району небайдужі врятували лелеку.Про це на своїй сторінці повідомила користувачка фейсбука, пише Район.Рожище Пташка заплуталась в мотузці та кілька днів не могла звільнитися самотужки.За словами жінки, завдяки небайдужості односельців з Бортяхівки та сільському головілелеку врятували.На місце прибули чергова бригада рятувальників із села Переспа та бригада працівників "Волиньобленерго".Наразі із лелекою усе добре, птах перебуває у надійних руках.

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