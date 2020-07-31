У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19
Сьогодні, 03:25
У світі зафіксували не більше 300 випадків загадкової хвороби Kawa Covid-19 у дітей, яка є наслідком перенесеного коронавірусу.
Вперше в Україні на педіатричний мультисистемний запальний синдром перехворіла шестирічна дівчинка зі Львова, пишуть Факти.
Дитина нині почувається добре. Минулого тижня її госпіталізували до реанімації у критичному стані з попереднім діагнозом – синдром Кавасакі, на який хворіють діти після пандемії коронавірусу.
У неї були всі симптоми: висока температура, міокардит, біль у животі, кон’юктивіт, висип на тілі та набряки на руках.
Вдома дитина перенесла ГРВІ та пневмонію, а до лікарні її привезли з негативним тестом на коронавірус. Проте аналіз показав підвищений рівень імуноглобуліну G. А це означає, що дівчинка таки хворіла на Covid-19.
Був ще один симптом – токсичний шок, який не типовий для Кавасакі.
Тому згодом лікарі дійшли висновку, що це педіатричне мультисистемне захворювання. Вони сподіваються, що у дівчинки не буде жодних наслідків цієї рідкісної хвороби.
Причини появи у дитини Kawa Covid-19 невідомі, бо у неї немає хронічних захворювань і ніхто з рідних не хворів на коронавірус.
В Україні це перший підтверджений випадок педіатричного мультисистемного запального синдрому. Наступного тижня дитину випишуть з лікарні, але медики стежитимуть за її станом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вперше в Україні на педіатричний мультисистемний запальний синдром перехворіла шестирічна дівчинка зі Львова, пишуть Факти.
Дитина нині почувається добре. Минулого тижня її госпіталізували до реанімації у критичному стані з попереднім діагнозом – синдром Кавасакі, на який хворіють діти після пандемії коронавірусу.
У неї були всі симптоми: висока температура, міокардит, біль у животі, кон’юктивіт, висип на тілі та набряки на руках.
Вдома дитина перенесла ГРВІ та пневмонію, а до лікарні її привезли з негативним тестом на коронавірус. Проте аналіз показав підвищений рівень імуноглобуліну G. А це означає, що дівчинка таки хворіла на Covid-19.
Був ще один симптом – токсичний шок, який не типовий для Кавасакі.
Тому згодом лікарі дійшли висновку, що це педіатричне мультисистемне захворювання. Вони сподіваються, що у дівчинки не буде жодних наслідків цієї рідкісної хвороби.
Причини появи у дитини Kawa Covid-19 невідомі, бо у неї немає хронічних захворювань і ніхто з рідних не хворів на коронавірус.
В Україні це перший підтверджений випадок педіатричного мультисистемного запального синдрому. Наступного тижня дитину випишуть з лікарні, але медики стежитимуть за її станом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Сьогодні, 04:16
У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19
Сьогодні, 03:25
У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО
Сьогодні, 02:48
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
Сьогодні, 00:35