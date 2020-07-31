У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19





Вперше в Україні на педіатричний мультисистемний запальний синдром перехворіла шестирічна дівчинка зі Львова, пишуть



Дитина нині почувається добре. Минулого тижня її госпіталізували до реанімації у критичному стані з попереднім діагнозом – синдром Кавасакі, на який хворіють діти після пандемії коронавірусу.



У неї були всі симптоми: висока температура, міокардит, біль у животі, кон’юктивіт, висип на тілі та набряки на руках.



Вдома дитина перенесла ГРВІ та пневмонію, а до лікарні її привезли з негативним тестом на коронавірус. Проте аналіз показав підвищений рівень імуноглобуліну G. А це означає, що дівчинка таки хворіла на Covid-19.



Був ще один симптом – токсичний шок, який не типовий для Кавасакі.



Тому згодом лікарі дійшли висновку, що це педіатричне мультисистемне захворювання. Вони сподіваються, що у дівчинки не буде жодних наслідків цієї рідкісної хвороби.



Причини появи у дитини Kawa Covid-19 невідомі, бо у неї немає хронічних захворювань і ніхто з рідних не хворів на коронавірус.



В Україні це перший підтверджений випадок педіатричного мультисистемного запального синдрому. Наступного тижня дитину випишуть з лікарні, але медики стежитимуть за її станом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У світі зафіксували не більше 300 випадків загадкової хвороби Kawa Covid-19 у дітей, яка є наслідком перенесеного коронавірусу.Вперше в Україні на педіатричний мультисистемний запальний синдром перехворіла шестирічна дівчинка зі Львова, пишуть Факти Дитина нині почувається добре. Минулого тижня її госпіталізували до реанімації у критичному стані з попереднім діагнозом – синдром Кавасакі, на який хворіють діти після пандемії коронавірусу.У неї були всі симптоми: висока температура, міокардит, біль у животі, кон’юктивіт, висип на тілі та набряки на руках.Вдома дитина перенесла ГРВІ та пневмонію, а до лікарні її привезли з негативним тестом на коронавірус. Проте аналіз показав підвищений рівень імуноглобуліну G. А це означає, що дівчинка таки хворіла на Covid-19.Був ще один симптом – токсичний шок, який не типовий для Кавасакі.Тому згодом лікарі дійшли висновку, що це педіатричне мультисистемне захворювання. Вони сподіваються, що у дівчинки не буде жодних наслідків цієї рідкісної хвороби.Причини появи у дитини Kawa Covid-19 невідомі, бо у неї немає хронічних захворювань і ніхто з рідних не хворів на коронавірус.В Україні це перший підтверджений випадок педіатричного мультисистемного запального синдрому. Наступного тижня дитину випишуть з лікарні, але медики стежитимуть за її станом.

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