Працював снайпер: «полтавського терориста» ліквідували

На Полтавщині поліцейські знешкодили так званого полтавського терориста Романа Скрипника.Про це йдеться у повіомленні на сторінці МВС України.Спецоперація відбулася вночі 1 серпня біля селища Опішня. Для затримання правопорушника проводилася спеціальна поліцейська операція. Коли його дії почали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка.Під час спецоперації поліцейські не постраждали.Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Романа Скрипника ліквідували близько 2:00.Під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, у один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума, та виявив злочинця. У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського."Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл. Заручник мав три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим.У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях", - йдеться у дописі Геращенка.