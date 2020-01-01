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Сьогодні Волинь накриють грози та дощі

Сьогодні Волинь накриють грози та дощі
У суботу, 1 серпня, у західних та північних областях України очікуються дощі та грози. Не омине негода і Волині.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вдень у суботу дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.

Температура на більшості території 21-24 градуси тепла. На Півдні України – до 29.

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Теги: погода, Волинь
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