Сьогодні Волинь накриють грози та дощі





Про це повідомляє Укргідрометцентр.



За прогнозами синоптиків, вдень у суботу дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.



Температура на більшості території 21-24 градуси тепла. На Півдні України – до 29.

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