Сьогодні Волинь накриють грози та дощі
Сьогодні, 12:13
У суботу, 1 серпня, у західних та північних областях України очікуються дощі та грози. Не омине негода і Волині.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень у суботу дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.
Температура на більшості території 21-24 градуси тепла. На Півдні України – до 29.
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень у суботу дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.
Температура на більшості території 21-24 градуси тепла. На Півдні України – до 29.
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