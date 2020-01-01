вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк – 15, Луцький район – 5, Ратнівський район – 7, Нововолинськ – 6, Іваничівський район – 3, Маневицький район – 3, Любешівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Турійський район – 1, Рожищенський район – 1. Одужало 33 особи.

Про це повідомляють у Волинській ОДА.

Загалом, станом на 1 серпня в області зареєстровано 3828 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 918 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 351 випадок, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 430 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• м. Нововолинськ – 235 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 71 випадок;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 135 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальний;
• Володимир-Волинський район – 256 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Любомльський район – 53 випадки;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 54 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Любешівський район – 117 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних.

За попередню добу надійшло 42 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 21931 особа, в тому числі за останню добу – 264 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
Сьогодні, 12:12
Без посилення карантину: Луцькрада не хоче зупиняти транспорт і закривати заклади
Сьогодні, 11:36
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня
Сьогодні, 11:04
Працював снайпер: «полтавського терориста» ліквідували
Сьогодні, 10:15
Ранок 1 серпня: в Україні – 1172 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
Ранок 29 липня: в Україні – 1022 нових випадки коронавірусу, на Волині – 46 Ранок 29 липня: в Україні – 1022 нових випадки коронавірусу, на Волині – 46
29 липень, 09:00
Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32 Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32
28 липень, 09:21
В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45 В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
24 липень, 08:54
Ранок 23 липня: в Україні – 856 нових випадків коронавірусу, на Волині – 42 Ранок 23 липня: в Україні – 856 нових випадків коронавірусу, на Волині – 42
23 липень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні Волинь накриють грози та дощі
Сьогодні, 12:13
 0
Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
Сьогодні, 12:12
 0
Без посилення карантину: Луцькрада не хоче зупиняти транспорт і закривати заклади
Сьогодні, 11:36
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня
Сьогодні, 11:04
 0
Працював снайпер: «полтавського терориста» ліквідували
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8