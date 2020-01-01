Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк – 15, Луцький район – 5, Ратнівський район – 7, Нововолинськ – 6, Іваничівський район – 3, Маневицький район – 3, Любешівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Турійський район – 1, Рожищенський район – 1. Одужало 33 особи.Про це повідомляють у Волинській ОДА.Загалом, станом на 1 серпня в області зареєстровано 3828 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 918 випадків, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 351 випадок, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 396 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 430 випадків, в т.ч. 10 летальних;• м. Нововолинськ – 235 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 71 випадок;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 135 випадків, в тому числі 5 летальних;• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальний;• Володимир-Волинський район – 256 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Любомльський район – 53 випадки;• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 48 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;• Рожищенський район – 54 випадків, в тому числі 2 летальних;• Любешівський район – 117 випадки, в тому числі 3 летальних;• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних.За попередню добу надійшло 42 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 21931 особа, в тому числі за останню добу – 264 особи.