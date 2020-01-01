Без посилення карантину: Луцькрада не хоче зупиняти транспорт і закривати заклади
Сьогодні, 11:36
Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів, попри те, що місто потрапило до «червоної» зони.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Як відомо, державна комісією з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, з 3 серпня віднесла місто Луцьк до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.
"Справжні мотиви такого рішення не зрозумулі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось", - написав Ігор Поліщук.
Також він зазначив, що «червоний» рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету й спричинить величезні незручності та проблеми для десятків тисяч лучан.
"Недолугі, невчасні та непрофесійні рішення щодо протидії коронавірусу й так довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць та значно погіршили рівень життя українців й рівень економічної активності в країні", - йдеться у дописі радника Луцького міського голови.
Зважаючи на рішення державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, Ігор Поліщук розповів, як діятиме Луцька міська рада:
"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Як відомо, державна комісією з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, з 3 серпня віднесла місто Луцьк до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.
"Справжні мотиви такого рішення не зрозумулі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось", - написав Ігор Поліщук.
Також він зазначив, що «червоний» рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету й спричинить величезні незручності та проблеми для десятків тисяч лучан.
"Недолугі, невчасні та непрофесійні рішення щодо протидії коронавірусу й так довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць та значно погіршили рівень життя українців й рівень економічної активності в країні", - йдеться у дописі радника Луцького міського голови.
Зважаючи на рішення державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, Ігор Поліщук розповів, як діятиме Луцька міська рада:
"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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