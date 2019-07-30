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В США зіткнулися два літаки: загинуло 7 людей, серед яких – конгресмен

В США зіткнулися два літаки: загинуло 7 людей, серед яких – конгресмен
У американському штаті Аляска сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло 7 людей.

В небі над Аляскою зіткнулися два літаки – DHC-2 Beaver і Piper PA-12. Внаслідок аварії померли усі 7 людей, які перебували на бортах двох суден, - пише Канал24.

Авіакатастрофа сталася біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан. Відомо, що зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12. На борту першого літака перебував член нижньої палати законодавчих зборів Аляски Гері Кнопп. Літаком керував досвідчений пілот. У другому літаку перебували шість людей: місцевий пілот, гід зі штату Канзас і сім'я з Південної Кароліни. Усі вони загинули.

Як пишуть місцеві видання, шість людей загинули на місці, ще одна – померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. Правоохоронці намагаються з'ясувати причини авіакатастрофи.

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Теги: США, смерть, катастрофа
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