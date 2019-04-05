У волинському місті обдарована молодь отримає стипендії від міськради





Таке рішення місцеві депутати прийняли під час сесійного засідання 31 липня, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.



З метою нагородження та підтримки обдарованої молоді міста Володимира-Волинського в галузях навчальної, науково-дослідницької, краєзнавчої роботи, творчої, спортивної, трудової та громадської діяльності, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти міста, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», депутати міської ради вирішили призначити щомісячну стипендію В для обдарованої молоді«Майбутнє Володимира» в розмірі 500 гривень кожному стипендіату.



Як інформує начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслав Петрук, у місті таких стипендіатів є 10.

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