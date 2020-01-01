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На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО

На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО
На проспекті Перемоги, що в Луцьку, сталося відразу дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє ІА Конкурент.

На проспекті Перемоги та на шляхопроводі, що поруч, сталося одразу дві дорожньо-транспортні аварії. Візуально автомобілі зазнали незначних пошкоджень, однак свідки повідомляють, що рух тут значно ускладнений.

Про деталі аварії згодом.

На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО
На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО
На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО
На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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