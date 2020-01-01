На одній з вулиць Луцька – дві ДТП, утворилися затори. ФОТО
Сьогодні, 12:52
На проспекті Перемоги, що в Луцьку, сталося відразу дві дорожньо-транспортні пригоди.
Про це повідомляє ІА Конкурент.
На проспекті Перемоги та на шляхопроводі, що поруч, сталося одразу дві дорожньо-транспортні аварії. Візуально автомобілі зазнали незначних пошкоджень, однак свідки повідомляють, що рух тут значно ускладнений.
Про деталі аварії згодом.
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Про це повідомляє ІА Конкурент.
На проспекті Перемоги та на шляхопроводі, що поруч, сталося одразу дві дорожньо-транспортні аварії. Візуально автомобілі зазнали незначних пошкоджень, однак свідки повідомляють, що рух тут значно ускладнений.
Про деталі аварії згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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