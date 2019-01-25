Луцький проєкт - переможець грантового конкурсу посольства Німеччини

Підготовлений спеціалістами департаменту культури Луцької міської ради проєкт «Тижні Німеччини в Луцьку 2020: «Об’єднані в Європі – 30 років Німецької єдності» став переможцем у грантовому конкурсі Посольства Федеративної Республіки Німеччина у Києві.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Проєктні заходи реалізовуватимуться у жовтні цього року спільно з лекторатом ДААД Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та громадською організацією «Товариство німців Волині».Головною метою проєкту є популяризація європейських цінностей серед мешканців м. Луцька та Волині, в першу чергу дітей та молоді, укріплення співробітництва з німецькими партнерами, популяризація ідеї українсько-німецького єднання.Враховуючи ситуацію з поширенням COVID-19, проведення проєктних заходів заплановано у новому форматі в режимі онлайн. Передбачені, зокрема, наступні заходи: бінаціональна фотовиставка «Вільна Європа», виставки творів німецьких художників України, документів та фотографій, конкурс-виставка дитячих художніх робіт, майстер-клас «Традиційна німецька вишивка», інструментальний музичний флешмоб, фотоквест та інші. Сума грантових коштів на реалізацію заходів проєкту складає 1200 євро.Луцьк - багатокультурне місто, де діє понад 15 національних товариств. Найчисельнішими серед них є представники польської, німецької, чеської, єврейської, ромської, вірменської та кримотатарської громад.У місті вже стало традицією проводити Дні національних культур. Метою таких заходів є промоція та популяризація культури, звичаїв та традицій народів, представники яких є повноправними членами луцької громади, а також налагодження міжкультурних та соціальних зв’язків.У 2019 році спільно з національно-культурними товариствами Луцька проведено Дні польської, німецької та чеської культур. Серед заходів, що проходили в рамках Днів культур: концерти-презентації національних культур, художні виставки, фільми, конкурси поезії та малюнків, гутірки. Зокрема, в рамках Днів польської культури проведено низку заходів, приурочених 101-й річниці Незалежності Республіки Польщі.У цьому ж році за фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина у Києві реалізовано проєкт «Луцьк – будуємо мости, а не стіни!» (розмір гранту – 1 338,0 євро). Проєкт впроваджувався в рамках «Тижнів Німеччини в Україні 2019» та був присвячений 30-річчю падіння Берлінського муру. У рамках проєкту провели конкурс-виставку художніх робіт «Будуємо мости, а не стіни», відеопокази тематичних художніх історичних фільмів, відкриті лекції з вивчення німецької мови, інтелектуальну вікторину «Німеччина на перетині епох», літературний вечір «Подорож Луцьком. З історії німецької громади», концерт класичної музики німецьких композиторів, театралізоване дійство «День св. Мартіна у Луцьку».