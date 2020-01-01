У місті шахтарів на Волині висадили сто тисяч квітів

На вулицях Нововолинська продовжують облаштовувати квіткові композиції.Як повідомила начальниця дільниці благоустрою виробничого управління комунального господарства Світлана Жукова, працівники підприємства навесні та влітку цього року висадили більше ста тисяч штук однорічних, дворічних та горшкових квітів, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.На квіти витратили 365 тисяч гривень.Квіткове різнобарв’я із бегоній, чорнобривців, петуній, сальвії, ромашок, сульфінії й інших прикрасили проспекти Перемоги та Дружби, бульвар Шевченка, Алею Героїв і сквери міста.Світлана Жукова розповіла, що у липні на проспекті Перемоги – від Вопака до фонтана – на опорах освітлення встановили 12 термочаш із пеларгоніями. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.