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З'явилося відео ліквідації «полтавського терориста». ВІДЕО18+

З'явилося відео ліквідації «полтавського терориста». ВІДЕО18+
У мережі з'явилося відео спецоперації з ліквідації «полтавського терориста» Романа Скрипника.

Відео на своїй сторінці у твітері опублікував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, 1 серпня, о 2:00 на Полтавщині поліцейські знешкодили так званого полтавського терориста Романа Скрипника.

"Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!" - йдеться у дописі Авакова.


На відео видно, як зловмисник тримає за шию поліцейського і розмовляє з іншими правоохоронцями. Чоловік скаржився на життя.

На відео - нецензурна лексика.


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Теги: терорист, Полтава
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Коментарі 1
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Грамотей ,Опішня ,а не Опишня .
Хватить того що розмовляє як брат Азарова ...
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