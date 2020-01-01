З'явилося відео ліквідації «полтавського терориста». ВІДЕО18+
Сьогодні, 14:48
У мережі з'явилося відео спецоперації з ліквідації «полтавського терориста» Романа Скрипника.
Відео на своїй сторінці у твітері опублікував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо, 1 серпня, о 2:00 на Полтавщині поліцейські знешкодили так званого полтавського терориста Романа Скрипника.
"Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!" - йдеться у дописі Авакова.
На відео видно, як зловмисник тримає за шию поліцейського і розмовляє з іншими правоохоронцями. Чоловік скаржився на життя.
На відео - нецензурна лексика.
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Відео на своїй сторінці у твітері опублікував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо, 1 серпня, о 2:00 на Полтавщині поліцейські знешкодили так званого полтавського терориста Романа Скрипника.
"Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!" - йдеться у дописі Авакова.
На відео видно, як зловмисник тримає за шию поліцейського і розмовляє з іншими правоохоронцями. Чоловік скаржився на життя.
На відео - нецензурна лексика.
Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
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