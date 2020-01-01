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Гравці «Волині» - серед кращих футболістів туру

Гравці «Волині» - серед кращих футболістів туру
Після перемоги над запорізьким «Металургом» група гравців «Волині» була відзначена провідними спортивними виданнями у якості номінантів 27-го туру.

Про це повідомляє пресслужба футбольного кдубу "Волинь".

Так, портал Footboom включив до своєї збірної туру відразу трьох лучан – Дениса Кожанова, Амборсія Чачуа та Валерія Сада, які на трьох забили у звітному поєдинку чотири м’ячі.

Видання Sport Arena також виділило двох гравців «Волині» у збірній туру. Зокрема, Денис Кожанов «…поклав початок розгромній перемозі над запоріжцями. Саме він після елегантно розіграних стіночок із Станіславом Кулішем відкрив рахунок, а на самому старті другого тайму, є така думка, остаточно «вбив» усі шанси "Металурга", реалізувавши 11-метровий. Ці два голи не лише допомогли лучанам набрати необхідних три очки, а й дали змогу Кожанову зрівнятися в списку найвлучніших гравців чемпіонату з Нурієвим. Міг Денис і випередити минайця, але не реалізував інші свої моменти, зокрема, добивання після удару Хагназарі».

Другим учасником збірної туру став Валерій Сад, про якого видання зауважило наступне: «Відзначаємо одного з молодих гравців, яких наразі системно вводить у стартовий склад тренерський штаб волинян. Сад активно комбінував із одноклубниками, підтримуючи швидкі багатоходівки лучан, а остаточно спіймав свою гру вже при значній перевазі в рахунку своєї команди. Саме Сад відзначився після передачі Хагназарі (четвертий гол господарів), а потім видав досить тонку передачу на хід юніору Кобзарю, який відкрив лік своїх голів за «хрестоносців».

Разом з тим Валерій удостоївся кращого в номінації «Кращий молодий гравець туру» від Sport Arena з наступною характеристикою: «Цей гравець давно на виду й входив в рейтинг найперспективніших в ПФЛ ще рік тому. У «Волині» Сад ще бореться за визнання – там зібрані досить досвідчені майстри півзахисту, але такі матчі, як проти «Металурга», йдуть йому на користь. Він відзначився голом і гольовою передачею в грі проти запоріжців. Окремо треба відзначити Тлумака: хоча лучани продовжують наздоганяти лідерів, ризикуючи залишитися в Першій лізі ще на один рік, тренерський штаб сміливо вводить в гру молодь. Климець, Рябов, Мартинюк, Сад, Кобзар і ще кілька перспективних гравців повинні бути вдячні за цей шанс».

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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