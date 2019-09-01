Сьогодні у Луцьку відновила роботу арена розваг GeneratorCity*
Сьогодні, 20:11
У ТРЦ ПортСіті з 1 серпня відновлює роботу арена розваг GeneratorCity.
Про це повідомляють в адміністрації ТРЦ ПортСіті.
Арена розваг GeneratorCity працюватиме з дотриманням всіх карантинних вимог.
Всі охочі зможуть відвідувати роледром щодня з 10:00 до 22:00.
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Про це повідомляють в адміністрації ТРЦ ПортСіті.
Арена розваг GeneratorCity працюватиме з дотриманням всіх карантинних вимог.
Всі охочі зможуть відвідувати роледром щодня з 10:00 до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ахаха напевно вони як 1 числа відкрились, так і 3 закриються
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