Сьогодні у Луцьку відновила роботу арена розваг GeneratorCity*





Про це повідомляють в адміністрації ТРЦ ПортСіті.



Арена розваг GeneratorCity працюватиме з дотриманням всіх карантинних вимог.



Всі охочі зможуть відвідувати роледром щодня з 10:00 до 22:00.

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