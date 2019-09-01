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Сьогодні у Луцьку відновила роботу арена розваг GeneratorCity*

Сьогодні у Луцьку відновила роботу арена розваг GeneratorCity*
У ТРЦ ПортСіті з 1 серпня відновлює роботу арена розваг GeneratorCity.

Про це повідомляють в адміністрації ТРЦ ПортСіті.

Арена розваг GeneratorCity працюватиме з дотриманням всіх карантинних вимог.

Всі охочі зможуть відвідувати роледром щодня з 10:00 до 22:00.

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Теги: Порт Сіті, Луцьк, розваги
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Коментарі 1
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ахаха напевно вони як 1 числа відкрились, так і 3 закриються
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