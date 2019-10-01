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Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України. ВІДЕО

Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України. ВІДЕО
Волинська спортсменка Оксана Приходько стала срібною призеркою чемпіонату України з жиму лежачи.

Про це повідомив тренер Олег Хом'як.

Оксана Приходько висьупала у ваговій категорії до 52кг, та посіла другу сходинку в абсолютній першості.

"Спортсменка у другій спробі зафіксувала 135 кг, а третім підходом, у напруженій боротьбі, намагалась встановити рекорд України 143,5 кг, і зовсім трішки не вистачило для його фіксації", - йдеться у дописі тренера.


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Теги: Оксана Приходько, Україна, спорт, Луцьк
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