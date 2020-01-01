Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів*
Сьогодні, 16:16
У ТРЦ ПортСіті відновив роботу боулінг-клуб StrikeCity.
Про це повідомляє адміністрація торгівельно-розважального центру.
Боулінг клуб відновив роботу у суботу, 1 серпня і працюватиме з дотриманням усіх карантинних вимог.
Любителі боулінгу зможуть відвідати заклад щодня з 10:00 до 23:00.
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Про це повідомляє адміністрація торгівельно-розважального центру.
Боулінг клуб відновив роботу у суботу, 1 серпня і працюватиме з дотриманням усіх карантинних вимог.
Любителі боулінгу зможуть відвідати заклад щодня з 10:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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