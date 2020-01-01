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Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів*

Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів*
У ТРЦ ПортСіті відновив роботу боулінг-клуб StrikeCity.

Про це повідомляє адміністрація торгівельно-розважального центру.

Боулінг клуб відновив роботу у суботу, 1 серпня і працюватиме з дотриманням усіх карантинних вимог.

Любителі боулінгу зможуть відвідати заклад щодня з 10:00 до 23:00.

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Теги: Луцьк, ПортСіті
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