Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів*





Про це повідомляє адміністрація торгівельно-розважального центру.



Боулінг клуб відновив роботу у суботу, 1 серпня і працюватиме з дотриманням усіх карантинних вимог.



Любителі боулінгу зможуть відвідати заклад щодня з 10:00 до 23:00.

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