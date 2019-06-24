Відомі тревел-блогери проінспектували Шацькі озера. ВІДЕО

Євгеній Панюта разом із дружиною Аллою побував на Волині.



Тут подружжя блогерів зробило відеоогляд відпочинку на Шацьких озерах. А саме на озерах Світязь та Пісочне, - пише



На озері Світязь подорожувальники намагалися знайти дикий пляж, каталися на човні, гуляли лісом та незвично рано лягали спати. Блогер відмітив надзвичайно чисту воду, чисте повітря та зазначив, що це чудове місце для відпочинку з дітьми, бо тут доволі мілкий захід в озеро. Водночас, глибина озера далі дозволяє тут займатися й дайвінгом.



Натомість Алла зазначила, що попри дощ, який падав усю ніч, тут дуже тепла вода.



“Вода зашибісь!”, - не стримувала вона емоцій.



Про те, чи чисто на пляжі, які тут є розваги та ціни — дивіться детальніше у відео.



Далі пара побувала на озерах Пулемецьке та Пісочне.



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