Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 2 серпня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.ua.
Загалом на Волині в неділю буде суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.ua.
Загалом на Волині в неділю буде суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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