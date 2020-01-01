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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 2 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 2 серпня
У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.

Про це йдеться на сайті Sinoptik.ua.

Загалом на Волині в неділю буде суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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