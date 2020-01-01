Погода в Луцьку та Волинській області на неділю,2 серпня





Про це йдеться на сайті Sinoptik.ua.



Загалом на Волині в неділю буде суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.Про це йдеться на сайті Sinoptik.ua.Загалом на Волині в неділю буде суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +14 градусів, удень до +21…+24. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 1-5 м/с.

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