Луцькрада проти посилення карантину: як відреагували у МОЗ

Максим Степанов прокоментував заяви луцьких чиновників, які



Зі слів Максима Степанова, на рішення місцевих урядників вплинула політика, інформує



"Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. В Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.



Степанов додав: у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр – хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.



Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів – це означає тенденцію і щодо цієї території будуть приймати відповідні рішення, – пояснив Степанов.



Урядовець додав, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій засідатиме щоп'ятниці. Напередодні, 31 липня, нагадаємо, ця комісія прийняла рішення і поділила Україну на кольорові зони за небезпекою поширення коронавірусу.



Нагадаємо, Луцькрада та облрада вже заявили, що не підтримують рішення МОЗ про поділ регіону на зони. Зокрема

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час робочого візиту до Рівного очільник МОЗ Українипрокоментував заяви луцьких чиновників, які виступили проти посилення карантину в обласному центрі.Зі слів Максима Степанова, на рішення місцевих урядників вплинула політика, інформує Суспільне "Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. В Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.Степанов додав: у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр – хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів – це означає тенденцію і щодо цієї території будуть приймати відповідні рішення, – пояснив Степанов.Урядовець додав, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій засідатиме щоп'ятниці. Напередодні, 31 липня, нагадаємо, ця комісія прийняла рішення і поділила Україну на кольорові зони за небезпекою поширення коронавірусу.Нагадаємо, Луцькрада та облрада вже заявили, що не підтримують рішення МОЗ про поділ регіону на зони. Зокрема у Луцьку продовжать працювати дошкільні заклади та громадський транспорт

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