Луцькрада проти посилення карантину: як відреагували у МОЗ
Сьогодні, 21:23
Під час робочого візиту до Рівного очільник МОЗ України Максим Степанов прокоментував заяви луцьких чиновників, які виступили проти посилення карантину в обласному центрі.
Зі слів Максима Степанова, на рішення місцевих урядників вплинула політика, інформує Суспільне.
"Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. В Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.
Степанов додав: у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр – хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.
Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів – це означає тенденцію і щодо цієї території будуть приймати відповідні рішення, – пояснив Степанов.
Урядовець додав, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій засідатиме щоп'ятниці. Напередодні, 31 липня, нагадаємо, ця комісія прийняла рішення і поділила Україну на кольорові зони за небезпекою поширення коронавірусу.
Нагадаємо, Луцькрада та облрада вже заявили, що не підтримують рішення МОЗ про поділ регіону на зони. Зокрема у Луцьку продовжать працювати дошкільні заклади та громадський транспорт.
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Зі слів Максима Степанова, на рішення місцевих урядників вплинула політика, інформує Суспільне.
"Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. В Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.
Степанов додав: у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр – хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.
Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів – це означає тенденцію і щодо цієї території будуть приймати відповідні рішення, – пояснив Степанов.
Урядовець додав, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій засідатиме щоп'ятниці. Напередодні, 31 липня, нагадаємо, ця комісія прийняла рішення і поділила Україну на кольорові зони за небезпекою поширення коронавірусу.
Нагадаємо, Луцькрада та облрада вже заявили, що не підтримують рішення МОЗ про поділ регіону на зони. Зокрема у Луцьку продовжать працювати дошкільні заклади та громадський транспорт.
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