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Стало відомо, коли у луцькому парку відкриють оновлену алею скульптур Миколи Голованя

Стало відомо, коли у луцькому парку відкриють оновлену алею скульптур Миколи Голованя
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку облаштовують алею скульптур Миколи Голованя, - розповів Суспільному заступник начальника відділу Луцької міськради Олександр Олішевський.

За тиждень усі роботи мають завершити. На алею вже перевезли 30 скульптур. До початку реставрації усі роботи були у різних частинах парку.

Нині, автор особисто декорує та реставрує скульптури.

"Роботам понад 45 років. Усі зроблені зі штучного каменю та з душею. Вони мені всі рідні, тому що той період був такий", - розповідає Микола Головань.

Кожна скульптура має індивідуальну підсвітку. Побачити її можна ввечері.

На алеї уже поклали бруківку, робота тривала два тижні. Зараз тут прибирають. Роботи з облаштування алеї скульптур вартували місту понад 800 тисяч гривень, - розповів заступник начальника відділу Луцької міськради Олександр Олішевський.


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Теги: Микола Головань, алея скульптур, парк
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