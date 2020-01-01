Стало відомо, коли у луцькому парку відкриють оновлену алею скульптур Миколи Голованя

Миколи Голованя, - розповів Олександр Олішевський.



За тиждень усі роботи мають завершити. На алею вже перевезли 30 скульптур. До початку реставрації усі роботи були у різних частинах парку.



Нині, автор особисто декорує та реставрує скульптури.



"Роботам понад 45 років. Усі зроблені зі штучного каменю та з душею. Вони мені всі рідні, тому що той період був такий", - розповідає Микола Головань.



Кожна скульптура має індивідуальну підсвітку. Побачити її можна ввечері.



На алеї уже поклали бруківку, робота тривала два тижні. Зараз тут прибирають. Роботи з облаштування алеї скульптур вартували місту понад 800 тисяч гривень, - розповів заступник начальника відділу Луцької міськради Олександр Олішевський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку облаштовують алею скульптур, - розповів Суспільному заступник начальника відділу Луцької міськрадиЗа тиждень усі роботи мають завершити. На алею вже перевезли 30 скульптур. До початку реставрації усі роботи були у різних частинах парку.Нині, автор особисто декорує та реставрує скульптури."Роботам понад 45 років. Усі зроблені зі штучного каменю та з душею. Вони мені всі рідні, тому що той період був такий", - розповідає Микола Головань.Кожна скульптура має індивідуальну підсвітку. Побачити її можна ввечері.На алеї уже поклали бруківку, робота тривала два тижні. Зараз тут прибирають. Роботи з облаштування алеї скульптур вартували місту понад 800 тисяч гривень, - розповів заступник начальника відділу Луцької міськради Олександр Олішевський.

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