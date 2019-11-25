Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували

Віталія Рудзька, якого підозрюють у спробі зґвалтувати жінку в потязі Маріуполь – Київ, у вигляді тримання під арештом на два місяці без права виходу під заставу.



Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що досудове слідство у справі буде повним, всебічним та його проведуть у розумні терміни, пишуть



Раніше стало відомо, що чоловіку готують підозру за статтями нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.



Віталій Рудзько є уродженцем Запоріжжя, йому 45 років. Він вже має три судимості. У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.



Цього разу його затримали за напад на жінку у потязі Маріуполь – Київ. Вночі 31 липня він зайшов до неї в купе, зачинив двері і почав бити.



Після цього нападник почав домагатися жінку і навіть намагався її зґвалтувати. Все це відбувалося на очах у 7-річного сина постраждалої.



Наразі вона перебуває у лікарні, їй зробили операцію на щелепі.





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