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Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували

Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували
Солом’янський районий суд Києва обрав запобіжний захід для Віталія Рудзька, якого підозрюють у спробі зґвалтувати жінку в потязі Маріуполь – Київ, у вигляді тримання під арештом на два місяці без права виходу під заставу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що досудове слідство у справі буде повним, всебічним та його проведуть у розумні терміни, пишуть Факти.

Раніше стало відомо, що чоловіку готують підозру за статтями нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.

Віталій Рудзько є уродженцем Запоріжжя, йому 45 років. Він вже має три судимості. У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.

Цього разу його затримали за напад на жінку у потязі Маріуполь – Київ. Вночі 31 липня він зайшов до неї в купе, зачинив двері і почав бити.

Після цього нападник почав домагатися жінку і навіть намагався її зґвалтувати. Все це відбувалося на очах у 7-річного сина постраждалої.

Наразі вона перебуває у лікарні, їй зробили операцію на щелепі.

Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували
Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували
Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували

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Теги: потяг, зґвалтування, арешт, суд, Віталій Рудзько
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