Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували
Сьогодні, 21:48
Солом’янський районий суд Києва обрав запобіжний захід для Віталія Рудзька, якого підозрюють у спробі зґвалтувати жінку в потязі Маріуполь – Київ, у вигляді тримання під арештом на два місяці без права виходу під заставу.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що досудове слідство у справі буде повним, всебічним та його проведуть у розумні терміни, пишуть Факти.
Раніше стало відомо, що чоловіку готують підозру за статтями нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.
Віталій Рудзько є уродженцем Запоріжжя, йому 45 років. Він вже має три судимості. У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.
Цього разу його затримали за напад на жінку у потязі Маріуполь – Київ. Вночі 31 липня він зайшов до неї в купе, зачинив двері і почав бити.
Після цього нападник почав домагатися жінку і навіть намагався її зґвалтувати. Все це відбувалося на очах у 7-річного сина постраждалої.
Наразі вона перебуває у лікарні, їй зробили операцію на щелепі.
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що досудове слідство у справі буде повним, всебічним та його проведуть у розумні терміни, пишуть Факти.
Раніше стало відомо, що чоловіку готують підозру за статтями нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.
Віталій Рудзько є уродженцем Запоріжжя, йому 45 років. Він вже має три судимості. У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.
Цього разу його затримали за напад на жінку у потязі Маріуполь – Київ. Вночі 31 липня він зайшов до неї в купе, зачинив двері і почав бити.
Після цього нападник почав домагатися жінку і навіть намагався її зґвалтувати. Все це відбувалося на очах у 7-річного сина постраждалої.
Наразі вона перебуває у лікарні, їй зробили операцію на щелепі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ска пітух
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