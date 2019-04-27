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Лучанка компостує органічні відходи на балконі. ВІДЕО

Лучанка компостує органічні відходи на балконі. ВІДЕО
Лучанка Катерина Салівончук-Кушнірук на балконі поставила спеціальну місткість для компостування. У ній вже півтора року ферментує органічні відходи.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Жінка пояснює: компостування — це збір органічних добрив, що утворилися внаслідок розкладання органічних речовин мікроорганізмами. Спеціальне компостне відро стоїть на балконі лучанки, вартує 220 гривень.

До компостера жінка поміщає залишки їжі.

"Запаху від відра немає. Якщо ж ви відкрили кришку, то запах буде", - розповідає Катерина Салівончук-Кушнірук.

Ідею з компостуванням Катерина Салівончук-Кушнірук підгледіла, ще 6 років тому у друзів, які живуть у Франції та Німеччині. Там компостування відбувається на муніципальному рівні, - розповідає жінка.

У компостне відро родина скидає рештки овочів, не засмачених каш, лушпиня, яйця, чай та каву. Усе, крім решток м'яса і риби. Для пришвидшення процесу бродіння до компостного відра Катерина Салівончук-Кушнірук додає спеціальні препарати. Вони розсипчасті – це висівки. На висівках вирощені корисні бактерії, що здійснюють ферментацію.

Разом із компостуванням у родині почали сортувати усе - скло, папір, пластик. Відро зі сміттям, яке раніше виносили щодня, нині виносять двічі на тиждень, розповідає жінка.

Добривом, яке утворюється в компостному відрі лучанка удобрює рослини на клумбі біля багатоповерхівки.

Нагадаємо, торік у жовтні компостувати органічне сміття почали учні школи у селі Рованці. На території Боратинської ОТГ встановили 4 компостери. Діти самостійно доглядають за процесом бродіння відходів.


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Теги: компост, відходи, сортування, сміття
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