Луцька райлікарня хоче придбати мамограф





Мова йде про мамограф з цифровою обробкою зображення, пише



Свої пропозиції подали дві компанії: ТзОВ «Медгарант» (3,5 млн грн) та ТОВ МЕДСЕРВІСГРУП (3,487 млн грн). З останньою мають намір укласти договір, як з переможцем аукціону.



Прилад мають доставити до кінця року.



Довідково:



Мамографія - це метод інструментальної неінвазивної діагностики молочних залоз, який дозволяє своєчасно виявити патологічні зміни в тканинах і структурах органів. Процедура мамографії користується високим попитом серед пацієнтів, оскільки є частиною профілактики раку молочних залоз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька центральна районна лікарня оголосила тендер на закупівлю мамографа. Очікувана вартість покупки – 3,5 млн грн.Мова йде про мамограф з цифровою обробкою зображення, пише ІА "Конкурент" Свої пропозиції подали дві компанії: ТзОВ «Медгарант» (3,5 млн грн) та ТОВ МЕДСЕРВІСГРУП (3,487 млн грн). З останньою мають намір укласти договір, як з переможцем аукціону.Прилад мають доставити до кінця року.Мамографія - це метод інструментальної неінвазивної діагностики молочних залоз, який дозволяє своєчасно виявити патологічні зміни в тканинах і структурах органів. Процедура мамографії користується високим попитом серед пацієнтів, оскільки є частиною профілактики раку молочних залоз.

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