вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька райлікарня хоче придбати мамограф

Луцька райлікарня хоче придбати мамограф
Луцька центральна районна лікарня оголосила тендер на закупівлю мамографа. Очікувана вартість покупки – 3,5 млн грн.

Мова йде про мамограф з цифровою обробкою зображення, пише ІА "Конкурент".

Свої пропозиції подали дві компанії: ТзОВ «Медгарант» (3,5 млн грн) та ТОВ МЕДСЕРВІСГРУП (3,487 млн грн). З останньою мають намір укласти договір, як з переможцем аукціону.

Прилад мають доставити до кінця року.

Довідково:

Мамографія - це метод інструментальної неінвазивної діагностики молочних залоз, який дозволяє своєчасно виявити патологічні зміни в тканинах і структурах органів. Процедура мамографії користується високим попитом серед пацієнтів, оскільки є частиною профілактики раку молочних залоз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька центральна районна лікарня, мамограф, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька райлікарня хоче придбати мамограф
Сьогодні, 07:49
В ОРДЛО силоміць зганяють до війська мирних мешканців, – розвідка
Сьогодні, 06:34
Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги
Сьогодні, 05:25
У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 04:05
Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО
Сьогодні, 03:37
Схожі новини
У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 04:05
Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень
14 липень, 07:10
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
13 липень, 04:30
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
12 липень, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька райлікарня хоче придбати мамограф
Сьогодні, 07:49
 0
В ОРДЛО силоміць зганяють до війська мирних мешканців, – розвідка
Сьогодні, 06:34
 0
Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги
Сьогодні, 05:25
 0
У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 04:05
 0
Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО
Сьогодні, 03:37
 0
Медіа
відео
1/8