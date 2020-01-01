Луцька райлікарня хоче придбати мамограф
Сьогодні, 07:49
Луцька центральна районна лікарня оголосила тендер на закупівлю мамографа. Очікувана вартість покупки – 3,5 млн грн.
Мова йде про мамограф з цифровою обробкою зображення, пише ІА "Конкурент".
Свої пропозиції подали дві компанії: ТзОВ «Медгарант» (3,5 млн грн) та ТОВ МЕДСЕРВІСГРУП (3,487 млн грн). З останньою мають намір укласти договір, як з переможцем аукціону.
Прилад мають доставити до кінця року.
Довідково:
Мамографія - це метод інструментальної неінвазивної діагностики молочних залоз, який дозволяє своєчасно виявити патологічні зміни в тканинах і структурах органів. Процедура мамографії користується високим попитом серед пацієнтів, оскільки є частиною профілактики раку молочних залоз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мова йде про мамограф з цифровою обробкою зображення, пише ІА "Конкурент".
Свої пропозиції подали дві компанії: ТзОВ «Медгарант» (3,5 млн грн) та ТОВ МЕДСЕРВІСГРУП (3,487 млн грн). З останньою мають намір укласти договір, як з переможцем аукціону.
Прилад мають доставити до кінця року.
Довідково:
Мамографія - це метод інструментальної неінвазивної діагностики молочних залоз, який дозволяє своєчасно виявити патологічні зміни в тканинах і структурах органів. Процедура мамографії користується високим попитом серед пацієнтів, оскільки є частиною профілактики раку молочних залоз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька райлікарня хоче придбати мамограф
Сьогодні, 07:49
Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги
Сьогодні, 05:25