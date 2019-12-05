На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води





Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло" у



Відтак без послуги з гарячого водопостачання залишаються житлові будинки на вул. Конякіна, 1, 2, 2-а,4, 5, 6, 6-а, 8, 10, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 14, 14-а, 14-б, вул. Наливайка, 10, 10-а, 12, 14, 14-а, вул. Домни Гордіюк, 13, 13-а.



Роботи з відновлення гарячого водопостачання розпочнуться в понеділок, 3 серпня.



Нагадаємо також, що без гарячої води залишаються споживачі ще одного ЦТП на вул. Ветеранів, 17, де роботи з ліквідації витоку на мережі також розпочнуться наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальники припинили роботу центрального теплового пункту на вул. Конякіна, 8 через аварійну ситуацію на мережі.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло" у facebook Відтак без послуги з гарячого водопостачання залишаються житлові будинки на вул. Конякіна, 1, 2, 2-а,4, 5, 6, 6-а, 8, 10, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 14, 14-а, 14-б, вул. Наливайка, 10, 10-а, 12, 14, 14-а, вул. Домни Гордіюк, 13, 13-а.Роботи з відновлення гарячого водопостачання розпочнуться в понеділок, 3 серпня.Нагадаємо також, що без гарячої води залишаються споживачі ще одного ЦТП на вул. Ветеранів, 17, де роботи з ліквідації витоку на мережі також розпочнуться наступного тижня.

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