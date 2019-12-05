вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води

На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води
Комунальники припинили роботу центрального теплового пункту на вул. Конякіна, 8 через аварійну ситуацію на мережі.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло" у facebook.

Відтак без послуги з гарячого водопостачання залишаються житлові будинки на вул. Конякіна, 1, 2, 2-а,4, 5, 6, 6-а, 8, 10, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 14, 14-а, 14-б, вул. Наливайка, 10, 10-а, 12, 14, 14-а, вул. Домни Гордіюк, 13, 13-а.

Роботи з відновлення гарячого водопостачання розпочнуться в понеділок, 3 серпня.

Нагадаємо також, що без гарячої води залишаються споживачі ще одного ЦТП на вул. Ветеранів, 17, де роботи з ліквідації витоку на мережі також розпочнуться наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гаряча вода, аварія, Луцьктепло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води
Сьогодні, 00:24
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину
01 серпень, 23:34
Стало відомо, коли у луцькому парку відкриють оновлену алею скульптур Миколи Голованя
01 серпень, 22:29
Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували
01 серпень, 21:48
Схожі новини
Мешканці декількох вулиць Луцька – без тепла та гарячої води Мешканці декількох вулиць Луцька – без тепла та гарячої води
05 грудень, 2019, 12:22
На Київському майдані не можуть пустити гарячу воду через аварію На Київському майдані не можуть пустити гарячу воду через аварію
17 липень, 2019, 15:25
У Луцьку через аварію – два будинки без гарячої води У Луцьку через аварію – два будинки без гарячої води
10 квітень, 2017, 16:43
Одразу десять луцьких багатоповерхівок залишилися без гарячої води Одразу десять луцьких багатоповерхівок залишилися без гарячої води
19 травень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води
Сьогодні, 00:24
 0
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину
01 серпень, 23:34
 0
Стало відомо, коли у луцькому парку відкриють оновлену алею скульптур Миколи Голованя
01 серпень, 22:29
 0
Побив та хотів зґвалтувати жінку в потязі: підозрюваного арештували
01 серпень, 21:48
 0
Медіа
відео
1/8