На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці
Сьогодні, 01:23
На Дніпропетровщині поблизу села Володимирівка чоловік палив стерню на своєму полі. Та вогонь перекинувся на сусіднє, і за лічені хвилини знищив там врожай.
Тепер один чекає покарання, інший – рахує збитки, бо пожежа знищила 43 гектари пшениці, пишуть Факти.
Екологи і рятувальники закликають фермерів не палити стерню, бо це, передусім, загрожує екосистемі.
На згарищі не лишається поживних речовин для майбутнього врожаю, нищиться родючий шар ґрунту. Гине все – тварини та комахи.
Наразі особу чоловіка, який спричинив пожежу на сусідньому із землею фермера Віктора полі, встановили. Проти нього в поліції відкрили карне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Яке покарання чекає на чоловіка – вирішуватиме суд.
Нагадаємо, що на Волині під час рейду «на гарячому» зловили жителя села Копилля Маневицького району, який спалював стерню на полі.
Зображення ілюстративне
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Тепер один чекає покарання, інший – рахує збитки, бо пожежа знищила 43 гектари пшениці, пишуть Факти.
Екологи і рятувальники закликають фермерів не палити стерню, бо це, передусім, загрожує екосистемі.
На згарищі не лишається поживних речовин для майбутнього врожаю, нищиться родючий шар ґрунту. Гине все – тварини та комахи.
Наразі особу чоловіка, який спричинив пожежу на сусідньому із землею фермера Віктора полі, встановили. Проти нього в поліції відкрили карне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Яке покарання чекає на чоловіка – вирішуватиме суд.
Нагадаємо, що на Волині під час рейду «на гарячому» зловили жителя села Копилля Маневицького району, який спалював стерню на полі.
Зображення ілюстративне
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