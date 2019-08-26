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На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці

На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці
На Дніпропетровщині поблизу села Володимирівка чоловік палив стерню на своєму полі. Та вогонь перекинувся на сусіднє, і за лічені хвилини знищив там врожай.

Тепер один чекає покарання, інший – рахує збитки, бо пожежа знищила 43 гектари пшениці, пишуть Факти.

Екологи і рятувальники закликають фермерів не палити стерню, бо це, передусім, загрожує екосистемі.

На згарищі не лишається поживних речовин для майбутнього врожаю, нищиться родючий шар ґрунту. Гине все – тварини та комахи.

Наразі особу чоловіка, який спричинив пожежу на сусідньому із землею фермера Віктора полі, встановили. Проти нього в поліції відкрили карне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Яке покарання чекає на чоловіка – вирішуватиме суд.

Нагадаємо, що на Волині під час рейду «на гарячому» зловили жителя села Копилля Маневицького району, який спалював стерню на полі.

Зображення ілюстративне

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Теги: поле, стерня, пожежа, врожай, вогонь, підпал
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