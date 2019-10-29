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Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО

Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО
1 серпня на автодорозі Василівка-Бердянськ у Запорізькій області четверо людей загинули внаслідок ДТП.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 7.45, пишуть Факти.

Попередньо встановили, що водій BМW намагався здійснити обгін і виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього він зіткнувся з вантажним автомобілем MАN.

Водій BМW і троє його пасажирів загинули на місці. Серед них дві жінки 1997 і 2001 років народження і чоловік 1995 року народження.

Рятувальникам, які прибули на місце, довелося деблокувати тіла загиблих.

Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО
Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО

Водія вантажівки госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: фура, аварія, легковик, поліція, обгін
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