Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО





Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 7.45, пишуть



Попередньо встановили, що водій BМW намагався здійснити обгін і виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього він зіткнувся з вантажним автомобілем MАN.



Водій BМW і троє його пасажирів загинули на місці. Серед них дві жінки 1997 і 2001 років народження і чоловік 1995 року народження.



Рятувальникам, які прибули на місце, довелося деблокувати тіла загиблих.





Водія вантажівки госпіталізували до лікарні.



За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 серпня на автодорозі Василівка-Бердянськ у Запорізькій області четверо людей загинули внаслідок ДТП.Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 7.45, пишуть Факти Попередньо встановили, що водій BМW намагався здійснити обгін і виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього він зіткнувся з вантажним автомобілем MАN.Водій BМW і троє його пасажирів загинули на місці. Серед них дві жінки 1997 і 2001 років народження і чоловік 1995 року народження.Рятувальникам, які прибули на місце, довелося деблокувати тіла загиблих.Водія вантажівки госпіталізували до лікарні.За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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