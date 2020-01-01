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В ОРДЛО силоміць зганяють до війська мирних мешканців, – розвідка

В ОРДЛО силоміць зганяють до війська мирних мешканців, – розвідка
Окупанти намагаються вирішити проблему недоукомплектованості своїх збройних формувань за рахунок мирного населення.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі суттєво недоукомплектовані і хочуть вирішити цю проблему, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, але безуспішно. Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася", - зазначають у повідомленні.

За інформацією штабу, до війська окупанти силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози, змушують укладати контракти. Комплектація особовим складом з’єднань та частин окупантів продовжується переважно за рахунок найманців із РФ, серед яких не припиняються самогубства та дезертирство, вживання алкоголю та наркотиків.

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Теги: ОРДЛО, війна, ООС, мирні жителі, бойовики
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