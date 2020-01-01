У Луцьку сутенерка постала перед судом





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Під час суду встановили, що з січня по 30 березня 2018 року жінка влаштувала п’ять зустрічей клієнтів та своєї знайомої, яка займалася проституцією, для надання сексуальних послуг. Чоловіки платили проститутці за послуги тисячу гривень.



Сутенерка повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати.



Тож суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сутенерка, яка влаштовувала зустрічі клієнтів та проститутки для надання сексуальних послуг в готелях і банях, заплатить штраф 850 гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Під час суду встановили, що з січня по 30 березня 2018 року жінка влаштувала п’ять зустрічей клієнтів та своєї знайомої, яка займалася проституцією, для надання сексуальних послуг. Чоловіки платили проститутці за послуги тисячу гривень.Сутенерка повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати.Тож суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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