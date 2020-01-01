Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:17
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.502, а продаж – 27.754.
Євро при купівлі становить – 32.292, продажу – 32.777.
Курс російського рубля: купівля – 0.350, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.975, продаж – 7.370.
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Євро при купівлі становить – 32.292, продажу – 32.777.
Курс російського рубля: купівля – 0.350, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.975, продаж – 7.370.
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