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Веслувальниця з Волині здобула два «золота» на чемпіонаті України. ФОТО

Веслувальниця з Волині здобула два «золота» на чемпіонаті України. ФОТО
Веслувальниця з Шацька, колишня вихованка місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Валерія Терета посіла перше місце на змаганнях у Дніпрі.

З 29 липня по 3 серпня у місті Дніпро триватиме особистий чемпіонат України пам'яті заслуженого тренера В'ячеслава Сорокіна. Це головний національний відбір на міжнародні змагання, пише "Район.Шацьк".

У чемпіонаті беруть участь п'ятеро спортсменів Шацької ДЮСШ. У перший день Валерія Терета (перший тренер Микола Романович), яка на сьогодні навчається в Львівському училищі фізичної культури, здобула золото в каное-четвірці класу «мікс» (два хлопці, дві дівчини) на дистанції 1000 м.

Другу золоту медаль спортсменка виборола в каное-двійці на такій же дистанції.

Веслувальниця з Волині здобула два «золота» на чемпіонаті України. ФОТО
Веслувальниця з Волині здобула два «золота» на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: Волинь, спортсменка, золота медаль, каное
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