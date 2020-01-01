Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
Сьогодні, 11:02
За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 24, Луцький район – 13, Маневицький район – 5, Горохівський район – 4, м. Нововолинськ – 4, Ківерцівський район – 3, Володимир-Волинський район – 3, Ковельський район – 2, Любомльський район – 1, Камінь – Каширський район – 1.
Про це повідомляє Волинський обалсний лабораторний центр.
Загалом станом на 2 серпня в області зареєстрували 3888 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 942 випадки, в т.ч. 18 летальних;
Луцький район – 364 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 433 випадки, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 247 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 259 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 71 випадок;
Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 140 випадків, в тому числі 5 летальних;
Любешівський район – 117 випадків, в тому числі 3 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;
Любомльський район – 54 випадки;
Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 48 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 272 особи, в тому числі за останню добу – 341 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обалсний лабораторний центр.
Загалом станом на 2 серпня в області зареєстрували 3888 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 942 випадки, в т.ч. 18 летальних;
Луцький район – 364 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 433 випадки, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 247 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 259 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 71 випадок;
Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 140 випадків, в тому числі 5 летальних;
Любешівський район – 117 випадків, в тому числі 3 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;
Любомльський район – 54 випадки;
Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 48 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 272 особи, в тому числі за останню добу – 341 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
31 липень, 15:30
На Волині коронавірусом інфікувалися працівники фабрики гофротари
31 липень, 12:42
У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу
31 липень, 12:23
Коментарі 2
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
Сьогодні, 11:02
У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
Сьогодні, 11:00
Чому сьогодні не можна купатися: прикмети та забобони
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:17
Скільки вугрів ст0їть коронавіруснік? Чи ₽
Скільки вугрів ст0їть коронавіруснік? Чи ₽