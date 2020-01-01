Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня





Про це



Загалом станом на 2 серпня в області зареєстрували 3888 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.



За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:



м. Луцьк – 942 випадки, в т.ч. 18 летальних;

Луцький район – 364 випадки, в т.ч. 3 летальних;

Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;

Ківерцівський район – 433 випадки, в т.ч. 10 летальних;

Камінь-Каширський район – 247 випадків, в т.ч. 9 летальних;

Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Володимир-Волинський район – 259 випадків, в т.ч. 3 летальних;

м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;

Іваничівський район – 71 випадок;

Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;

Маневицький район – 140 випадків, в тому числі 5 летальних;

Любешівський район – 117 випадків, в тому числі 3 летальних;

Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;

Любомльський район – 54 випадки;

Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;

Локачинський район – 48 випадків;

Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 272 особи, в тому числі за останню добу – 341 особу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 24, Луцький район – 13, Маневицький район – 5, Горохівський район – 4, м. Нововолинськ – 4, Ківерцівський район – 3, Володимир-Волинський район – 3, Ковельський район – 2, Любомльський район – 1, Камінь – Каширський район – 1.Про це повідомляє Волинський обалсний лабораторний центр.Загалом станом на 2 серпня в області зареєстрували 3888 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 942 випадки, в т.ч. 18 летальних;Луцький район – 364 випадки, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;Ківерцівський район – 433 випадки, в т.ч. 10 летальних;Камінь-Каширський район – 247 випадків, в т.ч. 9 летальних;Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 259 випадків, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;Іваничівський район – 71 випадок;Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;Маневицький район – 140 випадків, в тому числі 5 летальних;Любешівський район – 117 випадків, в тому числі 3 летальних;Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;Любомльський район – 54 випадки;Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 48 випадків;Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 272 особи, в тому числі за останню добу – 341 особу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію