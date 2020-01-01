вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 60 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 24, Луцький район – 13, Маневицький район – 5, Горохівський район – 4, м. Нововолинськ – 4, Ківерцівський район – 3, Володимир-Волинський район – 3, Ковельський район – 2, Любомльський район – 1, Камінь – Каширський район – 1.

Про це повідомляє Волинський обалсний лабораторний центр.

Загалом станом на 2 серпня в області зареєстрували 3888 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2791 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 942 випадки, в т.ч. 18 летальних;
Луцький район – 364 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 433 випадки, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 247 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 259 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 71 випадок;
Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 140 випадків, в тому числі 5 летальних;
Любешівський район – 117 випадків, в тому числі 3 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;
Любомльський район – 54 випадки;
Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 48 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 272 особи, в тому числі за останню добу – 341 особу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, нові випадки, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – 1112 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 60
Сьогодні, 10:30
Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
31 липень, 15:30
На Волині коронавірусом інфікувалися працівники фабрики гофротари
31 липень, 12:42
У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу
31 липень, 12:23
всі новини теми
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Получаеться, що Шацьк продає своїх хворих Любомлю!
Скільки вугрів ст0їть коронавіруснік? Чи ₽
Відповісти
Получаеться, що Шацьк продає своїх хворих Любомлю!
Скільки вугрів ст0їть коронавіруснік? Чи ₽
Відповісти
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
Сьогодні, 11:02
У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
Сьогодні, 11:00
В Україні – 1112 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 60
Сьогодні, 10:30
Чому сьогодні не можна купатися: прикмети та забобони
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 29 червня Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 29 червня
29 червень, 09:59
На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть
30 травень, 10:52
Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19
20 травень, 12:40
12 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 11 травня 12 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 11 травня
11 травень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
Сьогодні, 11:02
 0
У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
Сьогодні, 11:00
 0
В Україні – 1112 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 60
Сьогодні, 10:30
 0
Чому сьогодні не можна купатися: прикмети та забобони
Сьогодні, 09:50
 0
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8