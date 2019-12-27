У волинському місті вночі сталася масова бійка: є потерпілий. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, близько 02:20,



За словами свідків, усе почалося з того, що компанія чотирьох молодиків навідалася в один з міських нічних клубів, що знаходиться на вулиці Міцкевича, де у них виник конфлікт з іншою компанією.



Молодики переоцінили свої сили та залишили заклад, але їх наздогнали та побили. Один з хлопців зазнав травми голови та знепритомнів. Після чого, очевидці викликали на місце події швидку допомогу.



Після приїзду працівників патрульної поліції, один з молодиків кинув камінь у патрульну машину та хотів втекти. Патрульні із застосуванням газового балончику затримали чоловіка та одягнули на руки кайданки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у Ковелі на вулиці Міцкевича сталася бійка між двома компаніями.Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, близько 02:20, "Ковель media" повідомили очевидці події.За словами свідків, усе почалося з того, що компанія чотирьох молодиків навідалася в один з міських нічних клубів, що знаходиться на вулиці Міцкевича, де у них виник конфлікт з іншою компанією.Молодики переоцінили свої сили та залишили заклад, але їх наздогнали та побили. Один з хлопців зазнав травми голови та знепритомнів. Після чого, очевидці викликали на місце події швидку допомогу.Після приїзду працівників патрульної поліції, один з молодиків кинув камінь у патрульну машину та хотів втекти. Патрульні із застосуванням газового балончику затримали чоловіка та одягнули на руки кайданки.

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