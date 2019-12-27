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У волинському місті вночі сталася масова бійка: є потерпілий. ВІДЕО

У волинському місті вночі сталася масова бійка: є потерпілий. ВІДЕО
Вночі у Ковелі на вулиці Міцкевича сталася бійка між двома компаніями.

Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, близько 02:20, "Ковель media" повідомили очевидці події.

За словами свідків, усе почалося з того, що компанія чотирьох молодиків навідалася в один з міських нічних клубів, що знаходиться на вулиці Міцкевича, де у них виник конфлікт з іншою компанією.

Молодики переоцінили свої сили та залишили заклад, але їх наздогнали та побили. Один з хлопців зазнав травми голови та знепритомнів. Після чого, очевидці викликали на місце події швидку допомогу.

Після приїзду працівників патрульної поліції, один з молодиків кинув камінь у патрульну машину та хотів втекти. Патрульні із застосуванням газового балончику затримали чоловіка та одягнули на руки кайданки.


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Теги: Ковель, бійка, нічний клуб
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Коментарі 1
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Українське бидло є бидло. Нормальні виховані українці по ночам не вештаються, а сидять дома з сім"єю та о 02 годині ночі вже сплять. Іншого слова як назвати цих негідників у мене немає.
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