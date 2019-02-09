На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»
Сьогодні, 11:41
2-го серпня на центральному ринку в Нововолинську невідомі пограбували валютчика.
Про це повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, пише "Буг".
За його словами, для затримання злочинців ввели оперативний план «Перехоплення».
На місці працює експертно-криміналістична лабораторія та керівництво ГУНП Волинської області.
Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, пише "Буг".
За його словами, для затримання злочинців ввели оперативний план «Перехоплення».
На місці працює експертно-криміналістична лабораторія та керівництво ГУНП Волинської області.
Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли в Україну повернеться спека: прогноз синоптиків
Сьогодні, 12:15
На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»
Сьогодні, 11:41
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
Сьогодні, 11:02
У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
Сьогодні, 11:00