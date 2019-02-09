На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»





Про це повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, пише



За його словами, для затримання злочинців ввели оперативний план «Перехоплення».



На місці працює експертно-криміналістична лабораторія та керівництво ГУНП Волинської області.



Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го серпня на центральному ринку в Нововолинську невідомі пограбували валютчика.Про це повідомив начальник Нововолинського відділення поліції, пише "Буг" За його словами, для затримання злочинців ввели оперативний план «Перехоплення».На місці працює експертно-криміналістична лабораторія та керівництво ГУНП Волинської області.Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.Деталі згодом.

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