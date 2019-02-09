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На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»

На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»
2-го серпня на центральному ринку в Нововолинську невідомі пограбували валютчика.

Про це повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, пише "Буг".

За його словами, для затримання злочинців ввели оперативний план «Перехоплення».

На місці працює експертно-криміналістична лабораторія та керівництво ГУНП Волинської області.

Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.

Деталі згодом.

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Теги: Нововолинськ, пограбування, валютчик
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