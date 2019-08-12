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Коли в Україну повернеться спека: прогноз синоптиків

Коли в Україну повернеться спека: прогноз синоптиків
Синоптики прогнозують найближчими днями відсутність спеки та значних опадів, лише місцями пройдуть невеликі дощі. Досить висока температура встановиться в середині наступного тижня.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр.

2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.

Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги: Україна, спека, синоптики
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