Коли в Україну повернеться спека: прогноз синоптиків
Сьогодні, 12:15
Синоптики прогнозують найближчими днями відсутність спеки та значних опадів, лише місцями пройдуть невеликі дощі. Досить висока температура встановиться в середині наступного тижня.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр.
2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.
Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр.
2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.
Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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