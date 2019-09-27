вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО

На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
31 липня під час рибоохоронного рейду на водойми Луцького та Горохівського районів рибпатрульні викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався поблизу села Чаруків Луцького району в орнітологічному заказнику «Чаруків».

Про це повідомляє пресслужба рибпатруля у Волинській області.

Так, близько 5 ранку виявили двох громадян, які з гумового човна двома мисиновими сітками ловили рибу. У сітках браконьєрів знаходилася риба: карась сріблястий – 9, лин – 3, плітка – 1. Завдали шкоди рибгосподарству на суму 1 050 грн.

На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Того ж дня під час обстеження Хрінницького водосховища, що поблизу села Гумнище Горохівського району викрили браконьєра. На особу оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.

Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заказник, браконьєри, рибпатрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині помер 12-річний хлопчик, якого мама лікувала від ангіни вдома
Сьогодні, 21:51
У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
Сьогодні, 21:24
На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
В Україні обіцяють підняти зарплату лікарям і водіям «швидкої»: хто і скільки отримає
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Спіймали двох волинян, які ловили рибу в заказнику Спіймали двох волинян, які ловили рибу в заказнику
27 вересень, 2019, 16:45
На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО
27 липень, 15:07
У волинському заказнику знайшли понад пів кілометра браконьєрських сіток із рибою У волинському заказнику знайшли понад пів кілометра браконьєрських сіток із рибою
20 липень, 16:09
Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
15 липень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині помер 12-річний хлопчик, якого мама лікувала від ангіни вдома
Сьогодні, 21:51
 0
У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
Сьогодні, 21:24
 0
На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні обіцяють підняти зарплату лікарям і водіям «швидкої»: хто і скільки отримає
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8