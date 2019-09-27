На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО





Про це



Так, близько 5 ранку виявили двох громадян, які з гумового човна двома мисиновими сітками ловили рибу. У сітках браконьєрів знаходилася риба: карась сріблястий – 9, лин – 3, плітка – 1. Завдали шкоди рибгосподарству на суму 1 050 грн.



На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.



Того ж дня під час обстеження Хрінницького водосховища, що поблизу села Гумнище Горохівського району викрили браконьєра. На особу оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.



Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 липня під час рибоохоронного рейду на водойми Луцького та Горохівського районів рибпатрульні викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався поблизу села Чаруків Луцького району в орнітологічному заказнику «Чаруків».Про це повідомляє пресслужба рибпатруля у Волинській області.Так, близько 5 ранку виявили двох громадян, які з гумового човна двома мисиновими сітками ловили рибу. У сітках браконьєрів знаходилася риба: карась сріблястий – 9, лин – 3, плітка – 1. Завдали шкоди рибгосподарству на суму 1 050 грн.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.Того ж дня під час обстеження Хрінницького водосховища, що поблизу села Гумнище Горохівського району викрили браконьєра. На особу оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

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