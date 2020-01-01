вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лікарні помер волинський патрульний

У лікарні помер волинський патрульний
Сьогодні, 2 серпня, у лікарні помер волинський патрульний Микола Рихтун.

Йому було лише 25 років, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

З тяжкою хворобою він тривалий час перебував у лікарні, але, на превеликий жаль, сьогодні серце патрульного зупинилося.

Без чоловіка та батька залишилися дружина та 1-річна донечка.

"Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Миколи. Сумуємо разом із вами. У пам'яті колег-поліцейських Микола Рихтун назавжди залишиться, як відповідальний і порядний товариш. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю патрульного...", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим патрульного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, патрульний, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чому ніде не згадується ДТП, вчинене цим поліцейським в Ківерцях, і після якого він в лікарню і потрапив?
Відповісти
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
У Луцьку започаткували водні екскурсії на катері річкою Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
У лікарні помер волинський патрульний
Сьогодні, 12:59
Коли в Україну повернеться спека: прогноз синоптиків
Сьогодні, 12:15
На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку
07 липень, 09:20
Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька
23 червень, 15:29
Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус
15 квітень, 09:45
На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула
30 березень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку започаткували водні екскурсії на катері річкою Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
 0
У лікарні помер волинський патрульний
Сьогодні, 12:59
 0
Коли в Україну повернеться спека: прогноз синоптиків
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині невідомі обікрали валютчика на ринку: ввели план «Перехоплення»
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8