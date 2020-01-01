У лікарні помер волинський патрульний
Сьогодні, 12:59
Сьогодні, 2 серпня, у лікарні помер волинський патрульний Микола Рихтун.
Йому було лише 25 років, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.
З тяжкою хворобою він тривалий час перебував у лікарні, але, на превеликий жаль, сьогодні серце патрульного зупинилося.
Без чоловіка та батька залишилися дружина та 1-річна донечка.
"Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Миколи. Сумуємо разом із вами. У пам'яті колег-поліцейських Микола Рихтун назавжди залишиться, як відповідальний і порядний товариш. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю патрульного...", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим патрульного.
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Йому було лише 25 років, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.
З тяжкою хворобою він тривалий час перебував у лікарні, але, на превеликий жаль, сьогодні серце патрульного зупинилося.
Без чоловіка та батька залишилися дружина та 1-річна донечка.
"Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Миколи. Сумуємо разом із вами. У пам'яті колег-поліцейських Микола Рихтун назавжди залишиться, як відповідальний і порядний товариш. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю патрульного...", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим патрульного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чому ніде не згадується ДТП, вчинене цим поліцейським в Ківерцях, і після якого він в лікарню і потрапив?
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