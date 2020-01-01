У лікарні помер волинський патрульний

Микола Рихтун.



Йому було лише 25 років,



З тяжкою хворобою він тривалий час перебував у лікарні, але, на превеликий жаль, сьогодні серце патрульного зупинилося.



Без чоловіка та батька залишилися дружина та 1-річна донечка.



"Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Миколи. Сумуємо разом із вами. У пам'яті колег-поліцейських Микола Рихтун назавжди залишиться, як відповідальний і порядний товариш. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю патрульного...", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та знайомим патрульного.



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