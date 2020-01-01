Де завтра, 3 серпня, не буде світла у Луцьку





Про це повідомляє Луцька міська філія ПРАТ “Волиньобленерго”.



Так, електропостачання буде припинене з 14 до 17 години за такими адресами: вул. Шота Руставеллі 49, вул. Дружби Народів 2 ОСББ.



Просять вибачення за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 3 серпня, на декількох вулицях Луцька не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПРАТ “Волиньобленерго”.Так, електропостачання буде припинене з 14 до 17 години за такими адресами: вул. Шота Руставеллі 49, вул. Дружби Народів 2 ОСББ.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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