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Де завтра, 3 серпня, не буде світла у Луцьку

Де завтра, 3 серпня, не буде світла у Луцьку
У понеділок, 3 серпня, на декількох вулицях Луцька не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПРАТ “Волиньобленерго”.

Так, електропостачання буде припинене з 14 до 17 години за такими адресами: вул. Шота Руставеллі 49, вул. Дружби Народів 2 ОСББ.

Просять вибачення за тимчасові незручності.


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Теги: Луцьк, світло, відключення
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