Де завтра, 3 серпня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 19:00
У понеділок, 3 серпня, на декількох вулицях Луцька не буде світла.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПРАТ “Волиньобленерго”.
Так, електропостачання буде припинене з 14 до 17 години за такими адресами: вул. Шота Руставеллі 49, вул. Дружби Народів 2 ОСББ.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПРАТ “Волиньобленерго”.
Так, електропостачання буде припинене з 14 до 17 години за такими адресами: вул. Шота Руставеллі 49, вул. Дружби Народів 2 ОСББ.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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